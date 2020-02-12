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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Новый коронавирус из Китая получил официальное название

Официальным названием нового вида коронавируса из Китая стало COVID-2019. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«По согласованным правилам нам надо было найти наименование, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием», — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Название COVID-2019 сотавили из трех слов: CO — это «коронавирус», VI — «вирус» и D означает «заболевание».

По последним данным, от нового коронавируса погибли 1 тысяча 115 человек, в основном в Китае. Количество подтвержденных случаев заболевания превысило 45 тысяч. В Кыргызстане подтвержденных случаев нет. В карантине находятся 82 человека, прибывших из КНР. Еще 552 находятся под наблюдением врачей в домашних условиях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143358/
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