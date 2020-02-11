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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Свидетель грозит иском директору ОсОО «СМУ-3»

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Сторона защиты Сапара Исакова считает, что допрашивать свидетеля Улукбека Матисакова — заместителя директора департамента жилищно-гражданского строительства незаконно. Ведь его статус изменен на подозреваемого.

Однако гособвинение считает, что допрашивать его можно в качестве свидетеля, так как его дело выделено в отдельное производство.

Несмотря на это, защита настаивала на допросе обвиняемого.

Суд принял решение допросить заместителя директора ДЖГС Улукбека Матисакова в качестве свидетеля по делу.

Он рассказал, что в 2017 году уже был назначен заместителем директора ДЖГС, в его обязанности входили производственные вопросы.

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«Весной 2017-го в здании Министерства культуры проходило совещание по вопросу реконструкции Исторического музея. Обсуждали разные вопросы. Там было озвучено, что необходимо заключить договор именно с немецкой компанией. Сотрудница аппарата президента Мира Карыбаева сказала, что необходимо связаться с этой компанией и провести переговоры», — отметил Улукбек Матисаков.

Представитель интересов Сапара Исакова Азиз Бакиров спросил у Улукбека Матисакова, может ли он подтвердить показания директора ОсОО «СМУ-3» Айдарбека Мендеева о том, что на него оказывалось давление со стороны чиновников по подписанию договора с немецкой компанией. Ведь последний говорит, что давление оказывалось в том числе и со стороны Улукбека Матисакова.

«Если он действительно называл мою фамилию, то я подам на него в суд за дачу ложных показаний, я в жизни не разговаривал с ним по поводу реконструкции Исторического музея», — сказал Улукбек Матисаков.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143293/
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