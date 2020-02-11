В Джалал-Абадской области сегодня с семи утра ввели ограничения на проезд большегрузных автомобилей. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, в Токтогульском районе накануне выпало 25- 30 сантиметров снега. Сегодня обильные снегопады продолжаются. Поэтому решили временно запретить проезд большегрузов через перевалы Чычкан и Ала-Бель.

«Грузовики во время сильных снегопадов могут перегородить дорогу, попасть в аварию на перевале. Поэтому в целях безопасности мы вводим ограничения на проезд. Сейчас на перевалах Чычкан и Ала-Бель идет снег, работы по расчистке трассы продолжаются», — прокомментировали в Минтрансе.

Проезд через перевал Тоо-Ашуу пока открыт.