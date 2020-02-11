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Общество

На трассе Бишкек — Ош ограничили движение грузовиков из-за снегопада

В Джалал-Абадской области сегодня с семи утра ввели ограничения на проезд большегрузных автомобилей. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, в Токтогульском районе накануне выпало 25-30 сантиметров снега. Сегодня обильные снегопады продолжаются. Поэтому решили временно запретить проезд большегрузов через перевалы Чычкан и Ала-Бель.

«Грузовики во время сильных снегопадов могут перегородить дорогу, попасть в аварию на перевале. Поэтому в целях безопасности мы вводим ограничения на проезд. Сейчас на перевалах Чычкан и Ала-Бель идет снег, работы по расчистке трассы продолжаются», — прокомментировали в Минтрансе.

Проезд через перевал Тоо-Ашуу пока открыт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143236/
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