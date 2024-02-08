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Общество

На постах «Сосновка» и «Арал» временно ограничили проезд большегрузов

На автодороге Бишкек — Ош идет снег и наблюдается снежная пурга. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

На постах «Сосновка» и «Арал» действует временное ограничение на проезд большегрузных автомобилей. Ведется расчистка трассы от снега и подсыпка соляно-песчаной смесью.

На автодороге Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка ведутся работы по расчистке дороги от схода снежных лавин с 100-го по 102-й километры.

Из-за лавинной опасности так же временно закрыты автодороги Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка (с 38-го по 101-й километр), перевал Чапчыма и дорога Красная Горка — Ак-Таш (с нулевого по 4-й километр).

«На всех остальных дорогах станы ограничений в движении автотранспорта нет, проезд открыт. Расчистка снега и подсыпка инертных противоскользящих материалов на участках дорог проводится регулярно», — говорится в сообщении.

Как сообщает Кыргызгидромет, днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей дождь, снег, в горных районах снег, на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей снег, местами в Таласской области дождь, снег, в горных районах снег. В Баткенской области без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.

Министерство транспорта и коммуникаций призывает автомобилистов, проезжающих через горные районы и перевалы, иметь при себе лопаты и цепи противоскольжения, а также строго соблюдать правила дорожного движения, в частности не выезжать на встречную полосу и не мешать работе снегоуборочной техники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286218/
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