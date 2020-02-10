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Общество

Разрешение на установку киоска в Бишкеке теперь можно взять в МТУ

Разрешение на установку киоска теперь можно взять в МТУ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, муниципалитет открывает мобильные и оперативные штабы во всех точках города, где специалисты управления землепользования и строительства (УЗС) дадут консультацию по выдаче или узаконению земельных участков под объекты облегченного типа.

Адреса и график работы штабов в МТУ можно узнать на сайте мэрии.

Кроме того, можно обратиться к ответственным сотрудникам в каждом районе:

  • Первомайский район — Чынгыз Кемельбеков 0707189388;
  • Ленинский район — Жыргал Медетканов 0771572606;
  • Свердловский район — Тилек Кадыкеев 0705003137;
  • Октябрьский район — Азамат Кадыров 0554141146.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143183/
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