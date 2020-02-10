Разрешение на установку киоска в Бишкеке теперь можно взять в МТУ

Разрешение на установку киоска теперь можно взять в МТУ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, муниципалитет открывает мобильные и оперативные штабы во всех точках города, где специалисты управления землепользования и строительства (УЗС) дадут консультацию по выдаче или узаконению земельных участков под объекты облегченного типа.

Адреса и график работы штабов в МТУ можно узнать на сайте мэрии.