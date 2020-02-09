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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахская граница: что происходит прямо сейчас

Фото 24.kg. Жители казахских сел Масанчи и Сортобе стали возвращаться в РК

В результате беспорядков в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана, которые начались вечером 7 февраля, погибли 11 человек.

По официальным данным властей РК, в беспорядках в Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе Казахстана введен режим чрезвычайной ситуации.

Казахстанцы массово покидали села и прибывали в Кыргызстан. В субботу, 8 февраля, на пропускных пунктах «Кен-Булун-автодорожный» и «Токмак-автодорожный» отмечалось скопление людей из Масанчи и Сортобе. По официальным сведениям, границу пересекли около 4 тысяч человек. По неофициальным, вдвое больше.

Дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов рассказывают, что накануне вечером и почти всю ночь люди в большом количестве шли к линии границы. Среди беженцев подавляющее большинство — это женщины, дети, старики. Многие из них не успели собрать вещи.

Власти Казахстана призвали жителей Масанчи и Сортобе не уезжать. По данным СМИ РК, вчера вице-премьер-министр страны Бердыбек Сапарбаев объехал населенные пункты, где произошли беспорядки, изучил ситуацию и встретился с местными жителями.

«Мы наведем порядок, не беспокойтесь. Мы обязательно найдем провокаторов, зачинщиков. Молодые люди погибли. За что? За кого? Мы проведем встречу во всех населенных пунктах», — сказал он.

Эти обещания сельчане услышали. Сегодня массового скопления на кыргызско-казахской границе уже нет. Вчера вечером, по словам пограничников, люди еще переходили на территорию Кыргызстана. Но сегодня утром некоторые стали возвращаться домой.

«До обеда сегодня обратно в Кордайский район вернулись примерно 1 тысяча человек. Многие оставили здесь жен и детей, а сами пошли охранять дома», — рассказывают пограничники.

Житель Масанчи Ибрагим тоже решил вернуться домой. Говорит: приходится возвращаться, потому что дома остался скот.

«Слышал, что обстановка в селе спокойная, однако опасения все равно есть. Семья останется пока в Кыргызстане. А я возвращаюсь домой», — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. Ибрагим, житель Масанчи, решил вернуться в Казахстан: там остались дом и скот, за которым надо ухаживать

Следом еще одна семья — мужчина с женой и дочерью-подростком. Говорят, младших детей пока оставили в Токмаке у родственников.

Большинство беженцев поселились временно у родных и близких в приграничных селах компактного проживания дунган. Помощь также оказывают Минздрав и Красный Полумесяц.

Возле КПП организовали пункт приема беженцев. Жители Токмака установили столы и скамейки, добровольцы готовят обеды для тех, кто переходит границу. Кормят и милиционеров с пограничниками. Сегодня на обед плов.

«Кен-Булун-автодорожный» тоже сегодня немноголюден. Накануне беженцев принимали и здесь. Но сегодня на месте, кроме милиционеров и пограничников, почти никого нет.

Прибывших единицы, их данные регистрируют на месте. После чего их передают родственникам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143065/
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