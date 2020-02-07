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Общество

В отношении главы Федерации профсоюзов возбудили уголовное дело

Представители Федерации профсоюзов на пресс-конференции в 24.kg рассказали об уголовном деле в отношении председателя ФПК Мирбека Асанакунова. 

Решением Совета федерации его отстранили от должности. Оно вступит в силу, как только Мирбек Асанакунов выйдет с больничного. 

По словам юриста Анары Кыштобаевой, в отношении Мирбека Асанакунова возбудили уголовное дело по факту подделки документов. 

Он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску о признании недействительным его трудового стажа. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании Совета ФПК — высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142925/
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