В отношении главы Федерации профсоюзов возбудили уголовное дело

Представители Федерации профсоюзов на пресс-конференции в 24.kg рассказали об уголовном деле в отношении председателя ФПК Мирбека Асанакунова.

Решением Совета федерации его отстранили от должности. Оно вступит в силу, как только Мирбек Асанакунов выйдет с больничного.

По словам юриста Анары Кыштобаевой, в отношении Мирбека Асанакунова возбудили уголовное дело по факту подделки документов.

Он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску о признании недействительным его трудового стажа. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании Совета ФПК — высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.