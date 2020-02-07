Новая глава управления капстроительства о коррупции, ПДП и отношениях с мэром

Новым руководителем управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека стала Гульмира Джумабекова. На муниципальной службе она с 1996 года. По образованию финансист со специализацией в строительстве. Работала в столичном муниципалитете, МП «Бишкекглавархитектура», управлении госархстройнадзора.

Еще ее имя связано со скандальной стройкой на территории парка Панфилова. Тогда Гульмира Джумабекова возглавляла компанию, связанную со строительным бизнесом мэра Бишкека Азиза Суракматова.

О первых шагах на новой должности, «секретном» Проекте детальной планировки, заказчиком которого является именно УКС, и о дружбе с градоначальником Гульмира Джумабекова рассказала в интервью 24.kg.

Первые задачи

— С чего вы начнете работу на новой должности?

— В первую очередь хочу обратить внимание на качественный состав специалистов. УКС — огромное управление, которое ответственно перед городом и горожанами. Много планов и задач на 2020-й и на перспективу.

Читайте по теме Мэр Бишкека возмущен. Миллион на ремонт отопления в школе: кто составлял смету

До этого я была замакима Первомайского района и курировала соцвопросы. Для меня очень важны в первую очередь сады и школы. На текущий год запланировано много работы: реставрация, реконструкция, пристройки, строятся детские сады. Сейчас уже нужно составлять планы и на 2021-й.

В этом году мы заканчиваем садик в «Тунгуче», должны завести садик на улице Тыныстанова, 193. Кроме того, везде, где есть возможность расширить школы и сады, будем проектировать пристройки и со временем их строить. Проблема в том, что в центре города, как правило, места мало. Делаем пристройку в школе № 19, в школе № 6 планируется в 2020-м, уже экспертизу получили.

— Вы сказали, что обратите внимание на кадровый состав. Нас ждут какие-то перестановки?

— Нет, не скажу, что перестановки. Все, кто у нас работает, проходят, согласно Закону «О государственных и муниципальных служащих», конкурс. Планируем для наших кадров дополнительные курсы, потому что в требованиях не было специального технического образования или сертификата. Это необходимо для их самообразования и нашей плодотворной совместной работы.

Читайте по теме Скоро учебный год. Школы не успевают завершить ремонт

Что касается Бишкека, очень много в планах, есть и то, что уже начато, в том числе строительство парков. Каждый объект требует тщательного изучения, все надо продумывать для комфорта горожан: и канализацию, и туалеты, и освещение. Возникают вопросы по качеству — после сдачи часть может выйти из строя. Мы с подрядчиками это решаем.

— УКС — управление, в адрес которого сыпется множество обвинений в коррумпированности, в том числе связанных с проведением тендеров. Как будете бороться с коррупцией внутри и будете ли вообще?

— Я с вами согласна, ничего не могу сказать. Еще до моего назначения вышел протокол мэрии, и теперь в составы комиссии будем привлекать специалистов, допустим, управления образования, центра образования, райадминистраций, на территории которых строится, к примеру, детский сад. Чем больше заинтересованных в строительстве объекта лиц, тем больше будет споров, чтобы искоренить коррупцию.

— Не думали о привлечении гражданского сектора, который как раз и заинтересован в том, чтобы социальные объекты были?

— Есть закон о госзакупках, в котором прописано, кто может входить в состав тендерной комиссии. У нас было длительное совещание с заместителями, я ставила этот вопрос, будем рассматривать.

О скандальном ПДП

— УКС — заказчик ПДП центральной части Бишкека. Документ принят, с ним связано много скандалов, в том числе в нем нет проекта инженерных сетей. Создается впечатление, что ПДП разработали и приняли на коленке в угоду «строительному лобби»...

— На этот вопрос я отвечать не буду, потому что еще не изучила ПДП. Как и все горожане, просто читала новости, поэтому сейчас вам не могу ответить.

— ПДП действителен, пока действует Генплан Бишкека. Его срок истекает в 2025-2026 годах. Зачем нужно было принимать План детальной планировки?

— Я вам четко скажу: мы работаем по титульному списку, который утвержден по бюджету согласно этому списку. Что касается сверх — ПДП и новые какие-то объекты, сейчас я ничего сказать не могу, мы просто по плану, который нам спустится, должны определять работы и требовать качества.

— Вопрос ПДП горожан волнует, потому что параллельно разрабатывается механизм отъема частной собственности на общественные нужды по всей стране. Получается, что ПДП — не более чем документ-прикрытие для отъема земли в лакомом для строителей центре города?

Читайте по теме В Проекте детальной планировки центра Бишкека «на головы горожан посадили» дома

— Могу вас уверить: муниципалитет не заинтересован в незаконном отъеме земли. У нас прописано земельное и градостроительное законодательство, думаю, все структуры мэрии должны придерживаться его. По вашим словам получается, что разрабатываются какие-то документы, чтобы потом изымать частную собственность... Общественная нужда — это могут быть сети, строительство или увеличение дороги.

— А может строительство нового дома в центре Бишкека стать общественной нуждой?

Не думаю. Есть градостроительные службы, наверное, это вопрос к ним. Есть управление земельных ресурсов, которое, согласно заключениям, рассматривает на комиссиях, это вопрос к ним. Мы работаем по факту. Гульмира Джумабекова

— Какую работу, согласно ПДП, ведет УКС?

— Наша задача — инфраструктура. Это детские сады, школы и сети, дороги и, соответственно, парки.

Читайте по теме Архитектор: Государство не имеет права отбирать частную собственность

— Если, к примеру, по ПДП стоит садик, но на этом месте уже есть дом — частная собственность, как быть?

— Я думаю, что такой вопрос будет рассмотрен однозначно в сторону нашего детского сада.

— А как же сохранность частной собственности?

— Какое право? Мы не будем строить садик без участка, финансирования, очень много условий должно быть соблюдено. Мы только строители, а эти вопросы относятся к Бишкекглавархитектуре...

— Вы работаете все вместе, поэтому хотелось бы понимать с каждой стороны...

— Я вам скажу: если стоит детский сад и он принадлежит столичной мэрии, значит, земельный участок оформлен, есть в реестре при управлении муниципального имущества (УМИ). Если у нас есть планы построить хороший новый детский сад, это будет детский сад.

— Имеется в виду, если на том участке земли, где по новому ПДП предусмотрен детский сад, живут люди и это их частная собственность...

— Это вопрос к УМИ, там уже, наверное, будут рассматривать комиссионно, чтобы построить детский сад в законном порядке.

Об отношениях с мэром Бишкека

— Ваше имя связано со скандальной стройкой бизнес-центра прямо под носом депутатов — на территории парка Панфилова. Как компании, которой вы руководили, удалось получить разрешение на строительство, тем более что «Ливерпуль» занимается оптовой торговлей товаров широкого ассортимента?

Поставлю точки. Я была назначена, сейчас точно не помню, в октябре 2017-го на две недели. Я даже не успела поруководить. А на сайте Минюста, оказывается, эта информация висела почти год, хотя уже поменялся директор. В правоустанавливающие документы изменения внесли, а вот на сайте Минюста фамилию не поменяли. Гульмира Джумабекова

— То есть вы не знаете, как получили разрешение на строительство в парковой зоне?

— Ничего не могу сказать.

— Многие считают, что вас назначили на должность, потому что у вас близкие дружеские отношения с мэром Бишкека Азизом Суракматовым. Что вас связывает с ним?

— С 1996-го я работала в мэрии, Азиз Эмильбекович в то время тоже работал там, правда, не помню, в каком конкретно году. Он был завотделом строительства и ЖКХ, тогда был объединенный отдел. Вот так мы и познакомились, работали...

— То есть дружеских отношений у вас нет?

— Наверное, не потому, что мы дружим. И, вообще, я хочу сказать, что очень долго думала и с семьей советовалась. Это очень серьезный шаг — возглавить УКС. Наверное, не от того, что дружим, а от того, что есть доверие, что я постараюсь вести работу УКС прозрачно. В самом начале вы говорили о коррупции, да, она есть, и я поставила себе задачу искоренить ее.

— А как будете это делать?

— Это мои секреты.

— Имеете ли вы отношение к строительному бизнесу Бишкека до сих пор?

Нет. Кроме «Ливерпуля», нигде, ни в учредителях, ни в соучредителях, я не была и никакого отношения к строительному бизнесу не имею. У меня обычная семья, дети, родители, родственники. Гульмира Джумабекова

— По вашим же словам, раньше вы занимались социальными вопросами, и такая перестановка порождает много вопросов...

— До этого я всю жизнь работала в муниципалитете. В Бишкекглавархитектуре была обычным специалистом. Начала смотреть схемы, кто за что отвечает, сейчас я все это знаю, как делаются ИТУ, АПУ, какие части проекта имеются и так далее. Кто за что отвечает в архитектуре. В госархстройконтроле (впоследствии реорганизовали в Госэкотехинспекцию. — Прим. 24.kg) была заместителем начальника, там Единое окно внедряли. После реорганизации нас, как не архитекторов, сократили. Так что в строительстве разбираюсь.