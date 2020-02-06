14:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Пугающе пустынный китайский Ухань показали с беспилотника

Пустынные улицы китайского города Ухань, который из-за коронавируса покинули более 5 миллионов человек, показали с беспилотного летательного аппарата. Видео опубликовало издание The New York Times.

В изолированном от внешнего мира городе не работают аэропорт, общественный транспорт, закрыты вокзалы, торговые центры, перекрыты железные дороги и автомобильные магистрали. Остановили работу автомобильные заводы, фабрики по производству электроники и все остальные предприятия.

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, заметно лишь несколько автомобилей, пешеходов и велосипедистов, но в целом город выглядит пугающе безлюдным.

По последним данным, от коронавируса погибли 526 человек, а количество выявленных случаев заболевания достигло 28 тысяч 224.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, столицей которой является 11-миллионный город Ухань. Здесь и началось распространение вируса — 19 тысяч 665 случаев заражения и 549 умерших.

С 23 января китайские власти объявили в городе карантин, после чего Ухань опустел.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142813/
просмотров: 1116
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене двух мужчин, прибывших из Китая, госпитализировали с температурой
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 565 человек
Народная борьба с коронавирусом. Китайцы придумали шлем для защиты от заразы
Из-за коронавируса в Кыргызстане в карантин отправили 52 человека
Коронавирус кетсин. Аскар Салымбеков отправляет в Китай 50 тысяч масок
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 492 человек
В Кыргызстан прибыли тест-системы диагностики коронавируса
В Военном госпитале ГКДО размещены 26 человек, прибывших из Китая
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек
В Азии из-за коронавируса отменяют один крупный чемпионат за другим
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
6 февраля, четверг
14:06
Кыргызстанцы стали больше денег хранить в сомах Кыргызстанцы стали больше денег хранить в сомах
13:58
Скандал в мэрии Бишкека Азиз Суракматов назвал рабочим процессом
13:49
Айдар Акаев будет похоронен в Москве. Решение семьи
13:37
Пугающе пустынный китайский Ухань показали с беспилотника
13:29
Сооронбай Жээнбеков назвал первые достижения цифровизации