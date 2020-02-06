Пугающе пустынный китайский Ухань показали с беспилотника

Пустынные улицы китайского города Ухань, который из-за коронавируса покинули более 5 миллионов человек, показали с беспилотного летательного аппарата. Видео опубликовало издание The New York Times.

В изолированном от внешнего мира городе не работают аэропорт, общественный транспорт, закрыты вокзалы, торговые центры, перекрыты железные дороги и автомобильные магистрали. Остановили работу автомобильные заводы, фабрики по производству электроники и все остальные предприятия.

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, заметно лишь несколько автомобилей, пешеходов и велосипедистов, но в целом город выглядит пугающе безлюдным.

По последним данным, от коронавируса погибли 526 человек, а количество выявленных случаев заболевания достигло 28 тысяч 224.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, столицей которой является 11-миллионный город Ухань. Здесь и началось распространение вируса — 19 тысяч 665 случаев заражения и 549 умерших.

С 23 января китайские власти объявили в городе карантин, после чего Ухань опустел.