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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Из-за коронавируса в Кыргызстане в карантин отправили 52 человека

Подтвержденных случаев коронавируса в Кыргызстане не зафиксировали, под наблюдением врачей в стационарах находится 52 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, еще 295 человек находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.

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В ведомстве добавили, что национальная вирусологическая лаборатория готова для проведения исследований, соответствует всем международным стандартам, имеет аккредитацию ВОЗ и тест-системы для определения наличия РНК коронавируса.

«Все наблюдаемые лица прошли дополнительную диагностику с использованием этой тест-системы. У всех результаты отрицательные», — добавили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что все прибывающие в Кыргызстан даже через третьи страны проходят термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей. На период обследования граждан временно размещают в карантинную зону до получения результатов исследований.

«Граждане, приезжающие из Китая, при наличии характерных симптомов гриппа и ОРВИ обследуются и госпитализируются в боксированные палаты. Лица, прибывшие из города Ухань, даже при отсутствии клинических проявлений обязательно пройдут медицинское наблюдение до 14 дней», — подчеркнули в ведомстве.

МЧС подготовило 280 койко-мест: на КПП «Торугарт» и «Иркештам» − по 100, в аэропорту «Манас» — 50, в аэропорту Оша — 30.

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 492 человек. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142709/
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