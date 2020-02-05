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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Коронавирус кетсин. Аскар Салымбеков отправляет в Китай 50 тысяч масок

Известный бизнесмен Аскар Салымбеков решил оказать Китаю помощь в борьбе с новым коронавирусом.

Он сообщил, что отправляет дружественному народу 50 тысяч медицинских масок.

По словам основателя ассоциации «Дордой», он уже обратился в Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, чтобы чиновники посодействовали ему в отправке помощи.

«Не надо поддаваться на разные сплетни, когда китайский народ переживает такое трудное время, я призываю к терпению через демонстрацию дружественности», — пояснил свою акцию помощи Аскар Салымбеков.

Ранее глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министерствам иностранных дел, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций проработать вопрос оказания гуманитарной помощи китайским партнерам.

А Минздрав КР призвал фармкомпании, аптеки и аптечные пункты ограничить отпуск масок в большом количестве. Рекомендовано отпускать одному человеку не более 20 медицинских масок.

В ведомстве напомнили, что временно прекращена поставка медицинских масок из России, Казахстана и Китая, поэтому Минздрав рассматривает возможные поставки из других стран (Турция, Корея, Индия).

3 февраля в республику завезли 500 тысяч медицинских масок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142639/
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