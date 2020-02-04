Всемирный день борьбы с раком. Отделению детской онкологии передали лекарства

Отделению детской онкологии передали дорогостоящие химиопрепараты. Об этом 24.kg сообщили в благотворительном фонде Help the children — SKD.

По его данным, фонд приобрел препараты на 170 тысяч 500 сомов: 10 флаконов L-Аспарагиназа (стоимость одного — 7 тысяч сомов) и 49 флаконов Цитарабина (цитозар).

Фото ОБФ Help the children - SKD. В маленькой коробочке в руках сотрудника фонда лекарства на 170 тысяч 500 сомов

«Фонд постоянно оплачивает расходы на лечение своим подопечным, но в новом году наблюдательный совет принял решение на регулярной основе закупать лекарственные препараты на все отделение. Медикаменты будут передаваться маленьким пациентам совершенно бесплатно по мере надобности и под роспись родителей. Журнал для отчетности уже готов», — отметили в организации.

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Президент фонда Елена Конева назвала покупку дорогостоящих препаратов лучшей поддержкой для семей.

«Ведь большинство из них в отделении прибыли из регионов и не имеют постоянного заработка, а лечение ракового заболевания требует длительного времени и немалых затрат. Некоторые семьи вынуждены брать в долг, закладывать недвижимость, продавать то немногое, что имеется, лишь бы была возможность приобрести спасительные лекарства для своих детей», — отметила Елена Конева.

Кроме того, фонд передаст в отделение онкологии 50 комплектов постельного белья на 30 тысяч сомов, а также моющие, чистящие средства и стиральный порошок.