15:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

В Военном госпитале ГКДО размещены 26 человек, прибывших из Китая

В Военном госпитале Госкомитета по делам обороны размещены 26 человек, прибывших из Китая. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ведомстве.

Уточняется, что все они проходят обследование на симптомы коронавируса.

«На сегодняшний день в госпитале лежат 26 человек, из которых 18 выпишут на днях. Всего мы готовы предоставить 75 коек. Что касается военнослужащих, они могут пройти лечение в любом гражданском медицинском учреждении», — проинформировали в ГКДО.

Напомним, 2 февраля, 18 кыргызстанцев специальным бортом доставлены в Бишкек из Нур-Султана. В столицу соседнего государства они прибыли при содействии казахстанской стороны.

Количество летальных исходов от нового коронавируса в КНР достигло 362. Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 тысяч 205 человек.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142559/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек
В Азии из-за коронавируса отменяют один крупный чемпионат за другим
Президент поблагодарил власти Казахстана за возвращение кыргызстанцев из Уханя
Кыргызстан поможет Китаю в борьбе с коронавирусом
Из-за коронавируса Минздрав Кыргызстана дополнительно получит 30 миллионов сомов
Новый вирус в Китае. У прибывших из Уханя кыргызстанцев симптомов нет
Новый вирус в Китае. В Ухане за 10 дней построили временную больницу
Тест-системы диагностики коронавируса страны ЕАЭС и СНГ получат от России
Зачем такие акции? Министр культуры поддержал флешмоб против коронавируса
Число жертв от нового коронавируса в Китае увеличивается
Популярные новости
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Убийство Саймаити. Финпол о&nbsp;неуплате налогов на&nbsp;6&nbsp;миллиардов сомов (обновлено) Убийство Саймаити. Финпол о неуплате налогов на 6 миллиардов сомов (обновлено)
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Дело Курсана Асанова. Заявление на&nbsp;экс-замминистра написал Жениш Разаков Дело Курсана Асанова. Заявление на экс-замминистра написал Жениш Разаков
Бизнес
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
ИПОТЕКА 15: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявил о&nbsp;запуске новой акции ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
4 февраля, вторник
15:19
Сооронбай Жээнбеков: ЕАЭС — приоритетное направление политики Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков: ЕАЭС — приоритетное направление по...
15:17
В Военном госпитале ГКДО размещены 26 человек, прибывших из Китая
15:02
Зина Асанкожоева больше не представляет Кыргызстан в Экономсовете СНГ
14:49
Отец погибшего ребенка в Сузаке не верит, что сноха могла избить его сына
14:37
Троллейбус сбил девушку. В мэрии Бишкека рассказали, кто виноват в ДТП