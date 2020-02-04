В Военном госпитале ГКДО размещены 26 человек, прибывших из Китая

В Военном госпитале Госкомитета по делам обороны размещены 26 человек, прибывших из Китая. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ведомстве.

Уточняется, что все они проходят обследование на симптомы коронавируса.

«На сегодняшний день в госпитале лежат 26 человек, из которых 18 выпишут на днях. Всего мы готовы предоставить 75 коек. Что касается военнослужащих, они могут пройти лечение в любом гражданском медицинском учреждении», — проинформировали в ГКДО.

Напомним, 2 февраля, 18 кыргызстанцев специальным бортом доставлены в Бишкек из Нур-Султана. В столицу соседнего государства они прибыли при содействии казахстанской стороны.

Количество летальных исходов от нового коронавируса в КНР достигло 362. Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 тысяч 205 человек.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.