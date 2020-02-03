4 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-15.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Анар-Кошой);

9.00-18.00 — отрезки улиц Панфилова, Толстого, Тыныстанова, Логвиненко, Горького, Малдыбаева, Панфилова, переулок Ашхабадский;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Садыкова, Алты-Бакан);

9.00-12.00 — отрезки улиц Жумабека, Калыка Акиева, Махатмы Ганди, Атбашинской, Проектируемой;

9.30-11.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;

9.30-12.00 — 10-й микрорайон, 9-12, 16, 17/1, 18, 19;

9.30-13.00 — отрезки улиц Куренкеева, Школьной;

10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», отрезки улиц Керамической, Широкой;

11.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жигач»;

11.00-17.00 — 10-й микрорайон, 1, 30-34, 36, 37, 38;

13.00-17.00 — отрезки улицы Дубосековской, Наманганской, Адырской, Бельской, переулки Берликский, Заравшанский, школа № 32, жилмассив «Киргизия», село Чон-Арык (улицы Центральная, Волоколамская, Самойленко, Мостовая, Абдрахманова, Парковая, Восточная, Гаражная, Западная, проспект Чингиза Айтматова);

14.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (школа № 91).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

0.00-5.00 — село Луговое (улица Алма-Атинская);

9.00-17.00 — села Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная, Степная, Сельповская), Озерное (улицы Школьная, Фрунзе, Заводская), Пригородное (улицы Дорожная, Береговая), Аламедин, (улицы Заречная, Молодежная), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая);

12.00-17.00 — село Таш-Добо (улицы Октябрьская, Киргизская, Школьная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Гоголя, Ала-Арчинская, Северная, Школьная, Заводская, Крупской, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, Ала-Арчинская, Советская, Лавровых, Садовая, Фрунзе, жилмассив «Поле чудес»);

9.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Фрунзенская, Садовая, Юбилейная, Береговая, Ново-Садовая), Сокулук (улицы Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября, 40 лет Победы), Комсомольское (улицы Дорожная, Тупик, Проектируемая, Строительная, Восточная, Южная), Кызыл-Туу (улицы Заречная, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Абакир, Жыламыш);

Кантский РЭС