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Общество

4 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Анар-Кошой);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Панфилова, Толстого, Тыныстанова, Логвиненко, Горького, Малдыбаева, Панфилова, переулок Ашхабадский;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Садыкова, Алты-Бакан);
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Жумабека, Калыка Акиева, Махатмы Ганди, Атбашинской, Проектируемой;
  • 9.30-11.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;
  • 9.30-12.00 — 10-й микрорайон, 9-12, 16, 17/1, 18, 19;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Куренкеева, Школьной;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», отрезки улиц Керамической, Широкой;
  • 11.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жигач»;
  • 11.00-17.00 — 10-й микрорайон, 1, 30-34, 36, 37, 38;
  • 13.00-17.00 — отрезки улицы Дубосековской, Наманганской, Адырской, Бельской, переулки Берликский, Заравшанский, школа № 32, жилмассив «Киргизия», село Чон-Арык (улицы Центральная, Волоколамская, Самойленко, Мостовая, Абдрахманова, Парковая, Восточная, Гаражная, Западная, проспект Чингиза Айтматова);
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (школа № 91).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 0.00-5.00 — село Луговое (улица Алма-Атинская);
  • 9.00-17.00 — села Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная, Степная, Сельповская), Озерное (улицы Школьная, Фрунзе, Заводская), Пригородное (улицы Дорожная, Береговая), Аламедин, (улицы Заречная, Молодежная), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая);
  • 12.00-17.00 — село Таш-Добо (улицы Октябрьская, Киргизская, Школьная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Гоголя, Ала-Арчинская, Северная, Школьная, Заводская, Крупской, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, Ала-Арчинская, Советская, Лавровых, Садовая, Фрунзе, жилмассив «Поле чудес»);
  • 9.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Фрунзенская, Садовая, Юбилейная, Береговая, Ново-Садовая), Сокулук (улицы Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября, 40 лет Победы), Комсомольское (улицы Дорожная, Тупик, Проектируемая, Строительная, Восточная, Южная), Кызыл-Туу (улицы Заречная, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Абакир, Жыламыш);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — город Кант (улицы Зубкова, Почтовая), село Джарбаши (улица Телебаева, дачи).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142469/
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