Сегодня, 4 февраля, исполнилось бы 80 лет основателю школы гитарного искусства в Кыргызстане Даниалу Назарматову.

Нобелевскую премию прославленному кыргызстанцу не присуждали, но в знаменитом Стокгольмском зале, где ее вручают, ему посчастливилось побывать. Не должность директора Кыргызского театра оперы и балета, не пост министра культуры или главы Национальной филармонии привели Даниала Назарматова туда. А, как он сам любил говорить, интернациональный музыкальный инструмент — гитара. Вместе с прославленным басом Кыргызстана Булатом Минжилкиевым он выступал в рамках дней культуры КР в Швеции. Их романс поднял весь зал, который стоя устроил такую долгую овацию, что пришлось повторить на бис.

Дочь маэстро Джамиля Назарматова рассказала 24.kg о своем знаменитом отце.

Семейная история

В 1940 году в семье зампрокурора Нарынской области родился мальчик. Его дед Назармат Максутов был известным молдо и обучал местных жителей грамоте. Дед по материнской линии Бектурган Койчуманов был первым директором Фрунзенской средней школы № 5, бабушка Айша Койчуманова (в девичестве Худайбергенова) работала машинисткой в НКВД, имела медаль «Ворошиловский стрелок» и свободно говорила на кыргызском, татарском и русском языках.

С 1941-го Мукаш Назарматов защищал страну на фронтах Второй мировой войны и после 1945 года отправляется на Дальне-Восточный фронт.

Мама будущего знаменитого гитариста Тукумбай Койчуманова была очень образованной женщиной. Она много читала, особенно зарубежную классику. Поэтому и имя для своего малыша она выбрала не совсем типичное для кыргызов — Даниал.

Все в семье хорошо играли на комузе и пели, хотя и не были профессионалами.

Знакомство с гитарой

Летом Даниал уезжал с дедом Назарматом высоко в горы на джайлоо. Там и произошла судьбоносная встреча с геологами, работавшими в горах Тянь-Шаня. Вечерами они играли на гитаре. Даниал приходил к костру и с замирающим сердцем слушал звуки волшебного инструмента. Уезжая, геологи подарили семиструнную красавицу благодарному маленькому слушателю. С тех пор он буквально «заболел» гитарой.

Вскоре семья переехала во Фрунзе, и Даниал начал самостоятельно осваивать инструмент. Первые уроки ему давали братья Гусевы.

В 1960-м Даниал знакомится с гитаристом из Новосибирска Ю.Киселевым, который играл на классической шестиструнной гитаре и помог ему освоить несколько пьес из классического репертуара.

В 1964 году Даниал уезжает в Москву и поступает в музыкальное училище при Московской консерватории имени Петра Чайковского в класс гитары к преподавателю Александру Иванову-Крамскому — профессору, заслуженному артисту России.

Вверх по лестнице и к славе

На вступительном конкурсе он занимает первое место.

После окончания училища возвращается на родину и работает преподавателем Кыргызского государственного музыкального училища имени Мураталы Куренкеева (1968-1979), а затем заместителем директора музыкальной школы имени Петра Шубина (1969-1971).

В 1971-1976 годах — студент Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. В 1976-м Даниала Назарматова направляют на работу в Кыргызскую государственную филармонию имени Токтогула Сатылганова художественным руководителем, а в 1982 году назначают директором филармонии. Он неоднократно представлял музыкальное искусство Кыргызстана за рубежом и в странах Содружества.

Даниал Назарматов является основателем школы гитарного искусства в республике.

Его мечту и инициативу открыть класс гитары в музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева одобрила и поддержала в то время министр культуры Кулийпа Кондучалова. На своем 60-летнем юбилее он сказал такие слова: «Сегодня меня пришли поздравить мои три мамы: мама, кайнене и Кулийпа эже».

Даниал Назарматов — автор ряда оригинальных произведений, обработок классических кюу и наигрышей для гитары, оркестра народных инструментов и эстрады, которые широко используются в репертуаре гитаристов, музыкальных учебных заведениях и общеобразовательных школах республики.

Вклад Даниала Назарматова в развитие культуры Кыргызстана трудно переоценить. Его имя по праву занимает одно из ведущих мест в музыкальном наследии страны. Значителен его вклад в развитие музыкального искусства нашей республики как композитора, музыковеда, педагога, яркого исполнителя и пропагандиста кыргызской музыки.

Наследие, которое надо приумножать

«Своим рождением кыргызстанское гитарное искусство обязано этому человеку, — отмечает друг и последователь Даниала Назарматова Нурлан Джекшембаев. — Благодаря его стараниям класс гитары появился не только во всех музыкальных школах страны, но и в Национальной консерватории. У нас возник шанс готовить настоящих гитаристов-виртуозов».

По его словам, маэстро Назарматов, помимо преподавания, всерьез увлекался исполнением кыргызских народных песен на классической шестиструнке.

Произведения Карамолдо Орозова, Токтогула Сатылганова, Ибрая Туманова, Мураталы Куренкеева, Атая Огонбаева благодаря творческим исканиям Даниала Назарматова зазвучали по-иному, открывая новые возможности этого инструмента Нурлан Джекшембаев

По его словам, еще одной заслугой мастера является созданный им самоучитель игры на гитаре (на кыргызском языке).

За 35 лет работы педагогом Даниал Назарматов воспитал сотни ребят, которые теперь трудятся во многих государствах.

В память о Даниале Назарматове и в честь его 80-летнего юбилея Министерство культуры проводит республиканский конкурс гитарной музыки среди учащихся музыкальных школ и училищ. Все желающие принять участие могут подать заявку в ведомство.

1 апреля будут определены победители на региональном уровне, а 15 апреля пройдет заключительный концерт в Национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

16 апреля в Малом зале Кыргызской национальной филармонии состоится гала-концерт, посвященный памяти Даниала Назарматова.