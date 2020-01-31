МИД прорабатывает различные варианты вывоза граждан КР из Китая

Министерство иностранных дел прорабатывает различные варианты вывоза граждан Кыргызстана, находящихся в КНР, в частности в Ухане. Об этом 24.kg сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
По их данным, в высших учебных заведениях Китая в настоящее время обучаются более 4 тысяч студентов из Кыргызстана.
В городе Ухань находятся 19 кыргызстанцев.
«Необходимо учитывать, что из-за перемещений граждан, их число в Китае каждый день меняется.
В день в дипломатические службы МИД поступают более 100 обращений от наших соотечественников», — сообщили в МИД.
Отмечается, что кыргызстанцы обучаются в 50 разных городах Китая.