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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

МИД прорабатывает различные варианты вывоза граждан КР из Китая

Министерство иностранных дел прорабатывает различные варианты вывоза граждан Кыргызстана, находящихся в КНР, в частности в Ухане. Об этом 24.kg сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

По их данным, в высших учебных заведениях Китая в настоящее время обучаются более 4 тысяч студентов из Кыргызстана.

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«С учетом зимних каникул часть из них в течение января 2020 года выехали в Кыргызстан, совершали поездки в другие города Китая и другие страны, часть остаются в КНР. Посольству подтвердили пребывание в Китае 606 граждан Кыргызстана, по неофициальным данным 209 из них вернулись в Кыргызстан», — заявили в МИД.

В городе Ухань находятся 19 кыргызстанцев.

«Необходимо учитывать, что из-за перемещений граждан, их число в Китае каждый день меняется.
В день в дипломатические службы МИД поступают более 100 обращений от наших соотечественников», — сообщили в МИД.

Отмечается, что кыргызстанцы обучаются в 50 разных городах Китая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142281/
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