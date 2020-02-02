3 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Буденного, проспекта Жибек Жолу;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Толстого, Саякбая Манасчи, Панфилова, Ганди, Горького, Токтогула, переулок Новооктябрьский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, 4-я линия);
- 9.30-13.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (1-я, 2-я улицы);
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Орго» (улицы Жаныл-Мырза, Курманджан Датки);
- 11.00-15.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Кольбаева, Ибраева;
- 14.00-17.00 — 10-й микрорайон.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кара-Жигач (улицы Кондучалова, Виноградная), Озерное (улицы Фрунзе, Новая), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Школьная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Набережная, Горького, Советская, Северная, Калинина, Мамыркалиева, проспект Победы, перереулок Веселый), Кашка-Суу (улицы Лесхозная, Лесхоз), Октябрьское (улицы Калинина, Гоголя, Пушкина, Куйбышева), Молдовановка (улицы Пионерская, Почтовая, Молодежная, переулок Яблоневый);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Звездная, Пионерская, Кайназарова), Комсомольское (улицы Проектируемая, Тупик, Дорожная, Восточная, Южная, Строительная), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Ленина, Степная, Южная, Крупская, Комсомольская, Дружба, Токтогула, Красноармейская, МТФ), город Шопоков (улицы Шопокова, Дзержинского, Школьная, Советская);
- 10.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Садовая, Юбилейная, Центральная, Фрунзе, Ново-Садовая, Лесная), Комсомольское (улицы Центральная, Озерная, Набережная, Юбилейная);
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — Кант (улица Буслаева), села Новопокровка (улицы Чехова, Ленина, Восточная), Кировское (улицы Авизова, Зеленая, Мичурина), Джеек (улица Гагарина).