3 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-15.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Буденного, проспекта Жибек Жолу;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Толстого, Саякбая Манасчи, Панфилова, Ганди, Горького, Токтогула, переулок Новооктябрьский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, 4-я линия);

9.30-13.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (1-я, 2-я улицы);

9.30-18.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Орго» (улицы Жаныл-Мырза, Курманджан Датки);

11.00-15.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы);

13.00-17.00 — отрезки улиц Кольбаева, Ибраева;

14.00-17.00 — 10-й микрорайон.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жигач (улицы Кондучалова, Виноградная), Озерное (улицы Фрунзе, Новая), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Школьная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Набережная, Горького, Советская, Северная, Калинина, Мамыркалиева, проспект Победы, перереулок Веселый), Кашка-Суу (улицы Лесхозная, Лесхоз), Октябрьское (улицы Калинина, Гоголя, Пушкина, Куйбышева), Молдовановка (улицы Пионерская, Почтовая, Молодежная, переулок Яблоневый);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Звездная, Пионерская, Кайназарова), Комсомольское (улицы Проектируемая, Тупик, Дорожная, Восточная, Южная, Строительная), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Ленина, Степная, Южная, Крупская, Комсомольская, Дружба, Токтогула, Красноармейская, МТФ), город Шопоков (улицы Шопокова, Дзержинского, Школьная, Советская);

10.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Садовая, Юбилейная, Центральная, Фрунзе, Ново-Садовая, Лесная), Комсомольское (улицы Центральная, Озерная, Набережная, Юбилейная);

Кантский РЭС