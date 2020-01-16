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Общество

Раненый снежный барс, которого привезли из Таласской области, пошел на поправку

Раненый снежный барс, которого привезли в Бишкек из Таласской области, пошел на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООС и ЛХ).

По ее данным, барс находится под постоянным наблюдением сотрудников ведомства и ветеринарных врачей. Его состояние улучшилось.

«По словам лечащего врача Салтанат Сеитовой, барсу дают антибиотики, препараты для рассасывания гематом и снятия отеков, капают глазные капли для улучшения зрения», — сообщили в ведомстве.

В ГАООСиЛХ добавили, информация, что один глаз у барса вытек, не подтвердилась. Оба глаза у барса целые, просто слабо видят. Врачи надеются, что общее состояние и зрение барса после лечения улучшатся и восстановятся.

В рацион барса входит говяжье мясо, филе, мягкие кости. 

Напомним, 9 января на дереве в лесу в Таласской области нашли раненого барса. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное. Ему предстоит повторная операция. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с правоохранительными органами выясняет, кто стрелял в барса. Животное назвали Жаабарс. Сейчас он находится в реабилитационном центре ОФ «Бугу-Эне» в селе Новопокровка.

Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник пытался напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. После осмотра выяснилось, что это самка примерно 11-12 лет. Ее назвали Ак-Моор и доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140734/
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