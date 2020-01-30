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Общество

31 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 0.00-14.00 — жилмассив «Нижний Токольдош»;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Учкун, Эркин-Тоо, 4-я улица), «Калыс-Ордо», отрезки улиц Исанова, Иваницина, Рыскулова, Махатмы Ганди, Ала-Арчинской, Токтогула, Сагымбая Манасчи, Московской, Гагарина, 83, 85, 87, 91;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Крапоткина;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (6-я, 7-я улицы);
  • 10.00-14.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Суюмбаева, Ереванской, Огомбаева;
  • 13.00-16.00 — отрезки улиц Московской, Байтика Баатыра, Усенбаева, Орозбекова, Жибек Жолу, Мичурина, переулок Нарынский;
  • 13.00-16.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Салиевой, Ялтинской;
  • 13.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 57-65, 64/1, 64/2, 68, 70, 71, 60/1, 73/1.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная, переулок Коллекторный), Степное (улицы Дорожная, Манаса, Артезианская, Кавказская, Гамзатова), Восток (улицы Луговая, Щорса, Ленина, Летняя, Советская, Западная), Аламедин (улицы Панфилова, переулки Чуйский, Суворова, новостройка «Адилет»), Гроздь (улицы Садовая, Грозденская, Шаршенова, Участок);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Киевская, Тургенева, Московская, Советская, Ленина), села Национальное (улица Садовая), Джаны-Жер (1-й микрорайон), Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская, Карасуйская), Шалта (улица Калмырза, кошары), Чон-Жар (улица Термечикова) поселок Северный (улица Матросова);
  • 9.00-15.00 — село Новопавловка (улицы Заводская, Крупская, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле чудес»);
  • 10.00-16.00 — село Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Люксембург (улицы Лермонтова, Чапаева, Толстого, Бекмуратова, Гоголя, Крупской), Ак-Кудук (улицы Новая жизнь, Токтогула, Пушкина, Северная), Джерказар (улица Шопокова), Кировское (улицы Южная, Центральная, Садовая);
  • 9.00-12.00 — село Дмитриевка (улицы Ленина, Садовая, Красноармейская, Чапаева, Фрунзе, Нальчика, дом-интернат).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142126/
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