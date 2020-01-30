17:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке дезинфицируют общественный транспорт

В Бишкеке для профилактики гриппа и ОРВИ дезинфицируют общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Влажную уборку с хлорсодержащими растворами делают в автобусах и троллейбусах каждый день перед выходом на линию, в течение дня и по возвращении на базу. Антимикробным средством обрабатывают поручни, ручки сидений, руль, панели и входные двери. На конечных остановках салоны  проветривают», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, управление городского транспорта постоянно разъясняет представителям фирм-перевозчиков, обслуживающих маршрутные бусы, необходимость систематических влажных уборок.

Водителей с температурой и симптомами ОРВИ, не прошедших медицинский осмотр, на линии поручили не выпускать.

По работе общественного транспорта горожане могут обратиться по номерам:

• управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0703075727;
• Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0555898555;
• Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142115/
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на электронное билетирование будет болезненным. Почему, объясняем
Мэрия Бишкека хочет купить автобусы в лизинг. Возможно, придется повысить тариф
В Кыргызстане отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ
Цифра дня. 66,5 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали в Бишкеке в 2019 году
За сутки 352 человека обратились в инфекционную больницу
В новогодние праздники все ЦСМ Бишкека будут работать в штатном режиме
В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
Мэрия Бишкека хочет приобрести в лизинг 520 автобусов
В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ
Водитель не выпустил мальчика из автобуса. Милиция возбудила уголовное дело
Популярные новости
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Что построят на&nbsp;месте СИЗО-1 и&nbsp;ИК-47, рассказали в&nbsp;Бишкекглавархитектуре Что построят на месте СИЗО-1 и ИК-47, рассказали в Бишкекглавархитектуре
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
Покупайте товары онлайн в&nbsp;BTB market.kg Покупайте товары онлайн в BTB market.kg
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
30 января, четверг
17:27
Нехватка масок и авиабилетов. Студенты из Кыргызстана о ситуации в Китае Нехватка масок и авиабилетов. Студенты из Кыргызстана о...
17:03
Мешает спать. Стройка в городе Ош идет и по ночам
16:43
В Москве кассир из Кыргызстана убил покупателя за украденную банку кофе
16:33
В Бишкеке дезинфицируют общественный транспорт
16:25
Молодые люди и дети менее восприимчивы к новому коронавирусу