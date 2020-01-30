В Бишкеке дезинфицируют общественный транспорт

В Бишкеке для профилактики гриппа и ОРВИ дезинфицируют общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Влажную уборку с хлорсодержащими растворами делают в автобусах и троллейбусах каждый день перед выходом на линию, в течение дня и по возвращении на базу. Антимикробным средством обрабатывают поручни, ручки сидений, руль, панели и входные двери. На конечных остановках салоны проветривают», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, управление городского транспорта постоянно разъясняет представителям фирм-перевозчиков, обслуживающих маршрутные бусы, необходимость систематических влажных уборок.

Водителей с температурой и симптомами ОРВИ, не прошедших медицинский осмотр, на линии поручили не выпускать.

По работе общественного транспорта горожане могут обратиться по номерам:

• управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0703075727;

• Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0555898555;

• Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866.