11:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

В Китае предсказали пик распространения коронавируса

Глава экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пик распространения коронавируса наступит в течение семи-десяти дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Читайте по теме
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 131 человека

«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя я думаю, что пик наступит где-то в течение недели-десяти дней, но не будет масштабного роста», — сказал Чжун Наньшань.

По последним данным, число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 131 человека. Всего в мире подтвердили 5 тысяч 578 случаев заболевания.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141907/
просмотров: 1135
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Жолдошбаев опасается контактов с китайцами в связи с коронавирусом
Коронавирус в Китае. Депутат предлагает вывозить наших студентов из Уханя
Кытайдан келген студенттерден коронавирустун белгилери табылган жок
У студентов, прибывших из Китая, симптомов коронавируса пока не выявили
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 131 человека
Топ-11 наивных вопросов про коронавирус, которые задают люди
Что сделали в Кыргызстане, чтобы не допустить вспышки коронавируса из Китая
Тайланддан учуп келген жүргүнчүдө коронавирустун белгилери бар деп шек жаралган
Эгер өлкөдө коронавирус каттала турган болсо, ОРВИ сыяктуу дарылашат
В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Популярные новости
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
Новый вирус в&nbsp;Китае. В&nbsp;соцсетях распространяют фейки о&nbsp;зараженных в&nbsp;Кыргызстане Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Что построят на&nbsp;месте СИЗО-1 и&nbsp;ИК-47, рассказали в&nbsp;Бишкекглавархитектуре Что построят на месте СИЗО-1 и ИК-47, рассказали в Бишкекглавархитектуре
Бизнес
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
29 января, среда
11:06
Кыргызстанцы не заинтересованы получать пособие по безработице. Слишком мало Кыргызстанцы не заинтересованы получать пособие по безр...
11:03
Чолпон Джакупова об угрозах, которые несут попытки взять под контроль НПО
11:00
В Сузаке от побоев умер двухлетний мальчик
10:38
По смерти 11-месячной девочки на Иссык-Куле назначили комплексную экспертизу
10:37
Семь жутких фактов сексуального насилия над детьми в Кыргызстане