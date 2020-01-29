В Китае предсказали пик распространения коронавируса

Глава экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пик распространения коронавируса наступит в течение семи-десяти дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».



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«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя я думаю, что пик наступит где-то в течение недели-десяти дней, но не будет масштабного роста», — сказал Чжун Наньшань.

По последним данным, число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 131 человека. Всего в мире подтвердили 5 тысяч 578 случаев заболевания.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.