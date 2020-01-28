В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус

В аэропорту «Манас» у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам сообщил главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Рыспек Садыгалиев.

По его словам, случай произошел вчера, 27 января. В аэропорту у пассажира обнаружили температуру.

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«Его госпитализировали в инфекционную больницу, врачи экстренно собрали консилиум. Диагноз не подтвердился, после чего его перевели в другое лечебное заведение», — сказал Рыспек Садыгалиев.

Он добавил, что прибывшие накануне из Китая студенты переведены в территориальную больницу Иссык-Атинского района в боксированное отделение.

«Они будут находиться в специальных палатах в течение 14 дней. Признаков коронавируса пока нет», — отметил главврач.

Он подчеркнул, что в Военном госпитале могут развернуть изолятор на 100 мест в случае выявления лиц с подозрением на коронавирус. Кроме того, готовятся дополнительные койки на базе больниц в Кемине, Сокулуке, Токмаке и Канте.