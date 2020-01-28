Восьмиклассница, родившая от отца, вернулась в школу. Об этом 24.kg заявили в Сокулукском управлении соцразвития.

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Ранее сообщалось, что в одном из сел Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь, 14-летнюю ученицу восьмого класса. Она родила от него сына. Девочка обращалась к гинекологу с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда школьница родила, и отдала ребенка другой семье.

«Девочка сейчас хорошо учится в школе. Ей оказали психологическую помощь. Она и ее мать отказались от ребенка. Сейчас готовят документы на его усыновление», — отметили в управлении.