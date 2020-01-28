ЕС и Центральная Азия: борьба с изменениями климата в приоритете

«Борьба с изменением климата является наивысшим приоритетом для нашего партнерства», — заявил Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности в ранге вице-президента Европейской комиссии Хосеп Боррелл.

Сегодня в Берлине представители стран Центральной Азии, Афганистана и Европейского союза соберутся на организованную министерством иностранных дел Германии конференцию под названием «Зеленая Центральная Азия». Хосеп Борелл принял приглашение на конференцию. В преддверии мероприятия он написал колонку, в которой определил основные направления сотрудничества ЕС и ЦА на ближайшие годы.

Сейчас важно подчеркнуть необходимость решения проблемы изменения климата и мобилизовать всех для ее решения. Хосеп Борелл

«Научные данные предельно ясны: мы стоим на пороге настоящего климатического кризиса. Изменение климата — одна из самых серьезных геополитических проблем, которая создает проблемы перераспределения ресурсов внутри ЕС и за его пределами, является движущей силой развития нестабильности и миграционного давления. Оно порождает проблемы в сфере социальной справедливости, вызывает напряженность и создает угрозу для прав человека. Борьба с этими угрозами должна быть в центре нашей внешней политики», — отмечает глава европейской дипломатии.

Европа готова возглавить глобальную борьбу с изменением климата.

В декабре 2019 года утверждена инициатива «Европейский зеленый курс». По ней Евросоюз обязуется добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Но в Европе ждут, что к инициативе присоединятся и другие страны.

«Конференция позволит подтвердить обязательства ЕС по укреплению сотрудничества со странами Центральной Азии. Наши взаимоотношения вступили в новую фазу. В прошлом году принята новая стратегия по Центральной Азии. Мы видим огромный потенциал для расширения регионального сотрудничества в Центральной Азии, а главы стран региона разделяют эту точку зрения», — отметил Хосеп Борелл.

По его мнению, Центральная Азия особенно сильно пострадала от этой проблемы. За последние три десятилетия среднегодовые температуры в регионе уже повысились на 0,5 градуса по Цельсию, а из-за засух и нехватки воды нарушено функционирование целых экосистем.

Исчезновение Аральского моря является наглядной иллюстрацией негативных последствий изменения климата. Хосеп Борелл

«Проблема касается не только экологии, но и является катастрофой для целых общин, проживающих на его бывших берегах. ЕС, в отличие от некоторых других ваших партнеров, может предложить поистине региональный и трансграничный подход к решению проблем в Центральной Азии. Мы накопили богатый опыт, которым готовы поделиться», — пишет Верховный комиссар ЕС.

В пример он привел европейскую систему торговли квотами на выбросы, которые помогут регионам адаптироваться к процессу отказа от использования угля, или ноу-хау в области экологически чистых, возобновляемых источников энергии.

Сегодня ЕС обеспечивает более 40 процентов мирового государственного финансирования борьбы с изменением климата.

Центральная Азия уже извлекает пользу из ряда финансируемых ЕС проектов. В частности, в регионе реализуется платформа сотрудничества в области охраны окружающей среды и водных ресурсов и водно-энергетическая программа. Европейский союз на протяжении почти десяти лет вовлечен в деятельность по обеззараживанию расположенных в Центральной Азии устаревших объектов по добыче урана.

ЕС инвестировал 41 миллион евро для поддержки планов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в отношении семи объектов по добыче урана в Ферганской долине.

«ЕС призывает те страны Центральной Азии, которые еще не сделали этого, в частности Кыргызстан и Таджикистан, присоединиться к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, принятой в Хельсинки в 1992 году. В рамках своего мандата я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить поистине глобальное сотрудничество в области борьбы с изменением климата. ЕС готов сыграть свою роль и работать с партнерами по всему миру, в том числе с теми, кто уже ощущает драматические последствия изменения климата, например в Центральной Азии», — заключил Хосеп Борелл.