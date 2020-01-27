Телефоны горячей линии МИД работают в штатном режиме. Сбой связи устранен

Сегодня МИД Кыргызстана опубликовал номер горячей линии в департаменте консульской службы Кыргызстана, куда могут обращаться граждане по вопросам вспышки коронавируса: +996551312000 (WhatsApp, Viber, Telegram). Номер служебного телефона: +996312660811 (доб. 109, 119).

Однако дозвониться было невозможно: автоответчик сообщал, что номер не существует. Как пояснили 24.kg в МИД, вероятно из-за перенагрузки сети произошла техническая накладка. Связь полностью восстановлена.

«Наши сотрудники круглосуточно на связи с нашими соотечественниками, находящимися в Китае. У нас много студентов там, практически во всех провинциях. Около 4 тысяч. Их вопрос возвращения на родину прорабатывается. В Ухане сейчас 15 наших граждан. С ними постоянно поддерживается контакт», — подчеркнули в МИД.

Отметим, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством КНР и экспертами в области здравоохранения в связи с распространением нового вида коронавируса. Об этом он заявил в Twitter.