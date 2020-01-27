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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

МИД опубликовал телефоны горячей линии: один из них не существует

Сегодня МИД Кыргызстана опубликовал номер горячей линии в департаменте консульской службы Кыргызстана, куда могут обращаться граждане по вопросам вспышки коронавируса: +996551312000 (WhatsApp, Viber, Telegram). Номер служебного телефона: +996312660811 (доб. 109, 119).

Однако номер мобильного телефона не существует, а по стационарному никто не отвечает.

МИД рекомендовал гражданам Кыргызстана воздержаться от поездок в Китай. Кроме того, сегодня появилось сообщение, что КР временно закрыла авиарейсы в Китай. В МИД не комментируют, каким образом наши граждане, находящиеся сейчас в Поднебесной, смогут вернуться на родину.

Отметим, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством КНР и экспертами в области здравоохранения в связи с распространением нового вида коронавируса. Об этом он заявил в Twitter.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141739/
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