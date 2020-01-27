Новый вирус в Китае. 15 кыргызстанцев находятся в Ухане

На сегодня 15 граждан Кыргызстана находятся в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Ниязалиев.

По его словам, всего в городе проживали около 50 граждан Кыргызстана. В основном студенты. Но большинство из них выехали из города на каникулы в регионы Кыргызстана или Китая. При этом китайские власти сообщили о 15 гражданах Кыргызстана, которые до сих пор находятся в городе.

«В том числе 14 из них — студенты, а один человек занимается предпринимательской деятельностью. У нас есть прямая связь с ними. Мы каждый день общаемся, даем консультации. Они рассказывают нам о состоянии здоровья и о том, что происходит в городе. Среди наших граждан нет тех, кто заболел вирусом. Граждане обращаются в СМИ, чтобы они дали точную информацию об этом заболевании, потому что родные беспокоятся», — рассказал Нурлан Ниязалиев.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что правительство готово помочь в приобретении билетов и возврате в Кыргызстан тем, кто хочет уехать из Китая.