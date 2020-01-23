Пересмотр дела Текебаева. Свидетелей доставят в суд принудительно

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

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Прокуратура опять не смогла обеспечить явку свидетелей, в частности Алексея Модина. Выяснилось, что он покинул Кыргызстан 29 августа 2019 года. В этот день Текебаев и Чотонов были отпущены под домашний арест.

Леонид Маевский находится в заключении. Его в ноябре 2018-го задержали по обвинению в мошенничестве.

Остальные свидетели, в частности нынешний глава «Акнета» Азат Базаркулов и экс-депутат Омурбек Абдырахманов, в своих объяснительных указали, что один находится в отъезде, другой болеет. Суд постановил доставить их принудительно.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.