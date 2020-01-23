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Общество

Уголовное дело Мелиса Мырзакматова будет пересмотрено. Назначена дата суда

Верховный суд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов экс-мэра города Оша Мелиса Мырзакматова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства. 

По ее данным, заседание назначено на 10 февраля. Отмечается, что юристы представили дополнительные доказательства непричастности их подзащитного к инкриминируемым деяниям. 

Напомним, Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию южной столицы с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала следствия он сбежал из республики.

В 2015 году Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал бывшего главу южной столицы виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы заочно. Экс-мэр был объявлен в розыск

Ранее лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев на встрече со сторонниками в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области в сентябре 2019 года заявлял, что Мырзакматов  политический узник и должен быть оправдан
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141271/
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