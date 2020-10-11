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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Вы не должны слагать полномочия. Мелис Мырзакматов обратился к президенту

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов просит президента Сооронбая Жээнбекова не слагать с себя полномочия до установления порядка в стране. Об этом говорится в его заявлении.

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По словам бывшего градоначальника южной столицы, он встретился со всеми старейшинами, представителями всех групп и разных гражданских объединений. Все, как один, в настоящее время глубоко обеспокоены событиями в столице, беспорядками и неразберихой.

«Многонациональный народ Кыргызстана ждет от вас проявления мудрости и ответственности за судьбу государства, за мир и порядок в нашей стране. Пока не будет обеспечена стабильность в Кыргызстане — вы не должны слагать с себя полномочия главы государства. Таковы требования всего нашего народа», — обратился Мелис Мырзакматов к президенту.

Отметим, Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Ранее он был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.

Беспорядки в Кыргызстане начались в ночь на 6 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. ЦИК вынужденно признала их недействительными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168803/
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