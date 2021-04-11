Напоминает бандитские выборы: Мелис Мырзакматов обратился к Садыру Жапарову

Лидер партии «Улуттар биримдиги» Мелис Мырзакматов призвал президента Садыра Жапарова принять незамедлительные меры по восстановлению законности и возвращению выборного процесса в правовое русло. Об этом говорится в его обращении к главе государства.

По его словам, выборы в Оше проходят с грубейшими нарушениями законодательства страны.

«Социальные сети заполнены публикациями, фото и видео, а также журналистских материалов в СМИ о вопиющих фактах использования административного ресурса, подкупа избирателей. Нынешняя ситуация, к сожалению, мне напоминает «бандитские выборы» 4 октября 2020 года, ставшие детонатором смены власти в республике», — говорит Мелис Мырзакматов.

Лидер партии отмечает, что органы местной власти не только не препятствуют нарушениям, но и являются инициаторами беззакония.

«Ответственные органы занимают выжидательную позицию и не предпринимают никаких мер по противодействию нарушению закона. Ошская городская ТИК, участковые избирательные комиссии, вопреки своему независимому статусу, находятся под полным влиянием местных органов власти и отдельных людей, чей статус непонятен. Все эти факты говорят о том, что мэрия Оша и ее структурные подразделения стараются под любым предлогом целенаправленно сохранить власть, продвигая интересы одной партии. Все эти факты вызывают справедливое возмущение простых избирателей и компрометируют действия новой власти. Исходя из вышеизложенного, я прошу Вас принять незамедлительные меры по восстановлению законности и возвращению выборного процесса в правовое русло», — призвал Мелис Мырзакматов.