Мелис Мырзакматов не собирался захватывать пост мэра города Ош

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов не собирался возвращать себе должность в обход закона. Об этом 24.kg заявил депутат Искендер Гайпкулов, который приходится Мырзакматову сватом.

По его словам, никто не может самовольно прийти и занять пост градоначальника, главу городского муниципалитета избирают депутаты горкенеша. «Но срок полномочий Ошского кенеша истек еще в марте. В апреле 2020 года должны были пройти местные выборы, которые отменены из-за пандемии коронавируса. А нынешний состав уже нелегитимен, у него закончились полномочия. Поэтому Мелис Мырзакматов пока не может законным путем стать мэром. Главой южной столицы остается Таалайбек Сарыбашов», — подчеркнул Искендер Гайпкулов.

Напомним, что накануне Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан.

Ранее сообщалось, что депутаты Ошского горкенеша специально собираются на внеочередную сессию, чтобы избрать его главой муниципалитета. Но заседание так и не состоялось. А сегодня Таалайбек Сарыбашов вернул этот пост себе.

Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию Оша с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.

В 2015-м Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал бывшего главу южной столицы виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы заочно. Экс-мэр был объявлен в розыск.