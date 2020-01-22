Потерявшееся в Токмаке дело осужденной восстановили и отправили на пересмотр

Токмакский городской суд начал новое рассмотрение по уголовному делу в отношении осужденной Эльмиры Кашкаровой. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Ранее сообщалось, что дело Кашкаровой потеряли в прокуратуре. Уточняется, что его восстановили и передали на рассмотрение в первую инстанцию.

«Известно, что в прокуратуре Токмака и архиве местного РОВД документов не обнаружено. Во время следствия Эльмира Кашкарова свою вину полностью признала и сообщила о раскаянии. Осужденная обвинялась в том, что жестоко убила школьника», — сообщили редакции.

В исправительной колонии № 2 женщина отбывает наказание без окончательного приговора. Обвиняемая под стражей 11 лет. Она пожаловалась омбудсмену на то, что суд не пересматривает ее дело после смягчения уголовного законодательства. В ходе разбирательства выяснилось, что уголовное дело Эльмиры Кашкаровой пропало, однако ни суд, ни прокуратура Токмака не могут объяснить, кто и когда его потерял.