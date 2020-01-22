Разбой в Кадамджае. Суд приговорил обвиняемых силовиков к восьми годам тюрьмы

Верховный суд вынес решение по уголовному делу о разбойном нападении в Кадамджайском районе. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что всех обвиняемых взяли под стражу.

«Известно, что военнослужащего Погранслужбы, гражданского служащего ГКДО и бывшего внештатного сотрудника ГКНБ приговорили к восьми годам лишения свободы. Сейчас Военная прокуратура Баткенского гарнизона должна взять под стражу всех обвиняемых для исполнения приговора», — сообщили редакции.

Отметим, что ранее Кадамджайский районный и Баткенский областной суды приговорили обвиняемых к условным срокам.

Напомним, в декабре 2018 года в Баткенской области милиция задержала военнослужащего Погранслужбы Улукбека Умарова, сотрудника военкомата Кайрата Исмаилова и бывшего сотрудника ГКНБ Нургазы Аттокурова. Трое силовиков остановили водителя автомобиля Daewoo Tico, угрожая оружием, забрали у него два телевизора и 14 тысяч сомов. В эту ночь молодые люди совершили еще два аналогичных преступления. Ущерб по последним фактам составил 23 тысячи сомов.