Егеря охотугодий не защищены, им каждый день угрожают

Егерям охотугодий каждый день угрожают. Об этом на круглом столе сообщил председатель общественного объединения охотников и рыболовов Чуйской области и Бишкека Евгений Котулевский.

По его словам, с такой проблемой сталкиваются как сотрудники частных компаний, так и государственных угодий.

Егеря ходят по лезвию ножа. Каждый день им поступают угрозы, даже обещания сжечь дом или убить. Они в этом вопросе никак не защищены. Евгений Котулевский

«Обращаться в правоохранительные органы — словам не поверят, потребуют доказательств. А еще одна проблема, что мы в Кыргызстане все друг другу братья. Тронь кого-то, окажется родственник в милиции или прокуратуре, или еще в каком-нибудь органе. И получается, что егерь стоит как бедный под расстрелом, и не знает, что делать: то ли выполнять свою работу, то ли завтра ему что-то будет», — отметил он.

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Кроме того, по словам Евгения Котулевского, егерям необходима поддержка во время рейдовых мероприятий, проводимых в то время, когда охотничий сезон закрыт.

«В Казахстане, например, когда закрывается охота или рыбалка, идет катер, два автоматчика, охрана государственная — человек пять. У нас — один егерь. Бывает, что берут с собой помощников и что-то пытаются сделать. Мы предлагаем, чтобы дополнительно госорганы создали какие-то мобильные группы, которые бы стояли с автоматами, когда идут облавы», — сказал он.

Это серьезное дело — стоять перед охотником с оружием в руках, не знаешь, что ему может прийти в голову. Евгений Котулевский

Он напомнил, что в Кыргызстане были факты, когда егерей убивали.

Еще одна трудность, с которой сталкиваются, — процедура сдачи изъятого оружия.

«По закону егерь может изымать оружие у нарушителя. Но потом ему целый день придется в РОВД потерять, кордон бросить, пока все оформит. Раньше все было проще: пришел в РОВД, сдал, а дежурный принял», — добавил Евгений Котулевский.

Кроме того, он отметил, что егеря не получают вознаграждение за обнаружение браконьера и составление протокола.

«Законодательством предусмотрено, что ему причитается 30 процентов от суммы штрафа. Но на практике этого нет. Егеря сдают протоколы, а потом это куда-то исчезает», — отметил Евгений Котулевский.

Директор департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ Алмаз Мусаев добавил, что егеря получают 5-6 тысяч сомов. Но летом планируется увеличение их заработных плат.