22:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков вышел с допроса

Редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков вышел с допроса из Военной прокуратуры. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, следственные действия в отношении журналиста связаны с его профессиональной деятельностью. Подробности допроса адвокат не сообщила, ссылаясь на подписку о неразглашении следственной тайны.

Напомним, что редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали накануне после допроса в Военной прокуратуре в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым. Первомайский районный суд Бишкека отпустил его под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141159/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вновь вызван на допрос
Дело Курсана Асанова. Редактора газеты «Чындык» отпустили под домашний арест
Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты «Чындык»
Дело Курсана Асанова. Редактора газеты «Чындык» вновь вызвали на допрос
Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вышел с допроса
Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова вызвали на допрос
Конец внутреннему конфликту: сменился региональный директор радио «Азаттык»
В телерадиокомпании «ЭлТР» новый генеральный директор
Адвоката Асель Кодурановой вызвали на допрос в Военную прокуратуру
Сокращение региональных СМИ. Чиновники объяснили, почему не нужна периодика
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
21 января, вторник
22:01
Завершается отбор претендентов на вакансии в Конституционную палату Завершается отбор претендентов на вакансии в Конституци...
21:53
Врача, на которую напала пациентка, положили в больницу с угрозой выкидыша
21:47
Могут ли гражданские жены рассчитывать на свидания? В ГСИН ответили депутату
21:27
Топ-5 самых комфортных автомобилей в мире
21:02
Редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков вышел с допроса