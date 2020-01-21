Редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков вышел с допроса из Военной прокуратуры. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, следственные действия в отношении журналиста связаны с его профессиональной деятельностью. Подробности допроса адвокат не сообщила, ссылаясь на подписку о неразглашении следственной тайны.

Напомним, что редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали накануне после допроса в Военной прокуратуре в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым. Первомайский районный суд Бишкека отпустил его под домашний арест.