Суд по Историческому музею. Свидетель рассказал, почему договор заключили в евро

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Бывший юрист Госстроя Канатбек Нуркулов сообщил, что договор между СМУ-3 и немецкой компанией заключили в евро, несмотря на то что он настаивал: так делать нельзя.

«По этому договору состоялась встреча в отеле «Хаятт». Меня тоже позвали туда. Прибыли Алмазбек Абдыкаров, представитель от СМУ-3, представитель немецкой компании, из аппарата президента был человек по имени Чингиз. Там настаивали, чтобы договор был заключен в евро. Чингиз отошел и поговорил с кем-то по телефону. Когда вернулся, сказал: договор будет заключаться в евро», — сказал юрист.

Напомним, что ранее Сапар Исаков отказался участвовать в процессе. По словам подсудимого, такое решение он принял после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации ТЭЦ.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.