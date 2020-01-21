ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

На 20 января в общей сложности зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 — в Ухани, 5 — в Пекине, 1 — в Шанхае, 14 — в провинции Гуандун.

Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Эксперты выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку — уже выявлены случаи заражения людей от родственников. Вирус также подхватили 14 медиков, контактировавших с пациентами.

От нового типа коронавируса умерли уже четыре человека, передает РИА Новости.