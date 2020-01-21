ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за нового коронавируса в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, заседание состоится завтра, 22 января, в Женеве. Его задача — выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
На 20 января в общей сложности зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 — в Ухани, 5 — в Пекине, 1 — в Шанхае, 14 — в провинции Гуандун.
Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Эксперты выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку — уже выявлены случаи заражения людей от родственников. Вирус также подхватили 14 медиков, контактировавших с пациентами.
От нового типа коронавируса умерли уже четыре человека, передает РИА Новости.
- Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.