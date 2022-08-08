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Общество

Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус

Группа ученых выявила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек. Об этом сообщило китайское издание «Пэнпай».

Новый генипавирус получил название «Ланъе».

«Этот вирус относится к тому же роду, что и вирус «Нипах», и до сих пор эти случаи не были смертельными или очень серьезными. Поэтому будет справедливо сказать, что (мы) должны проявлять бдительность, а не паниковать в отношении нового вируса», — отметил один из исследователей, профессор Ван Линьфа из Медицинской школы Национального университета Сингапура.

Симптомы заражения новым вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. Пока не установлено, может ли «Ланъя» передаваться от человека к человеку.

В дикой природе вирус «Ланъе» чаще всего (27 процентов из 262 исследованных животных) встречался у землеройковых — семейства млекопитающих животных из отряда насекомоядных. Антитела к нему выявлены у некоторых собак и коз.

До настоящего времени было известно о двух видах генипавирусов, которые способны заражать людей — «Нипах» и «Хендра». Их переносчиками считаются летучие мыши.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241787/
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