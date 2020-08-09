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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли

В Китае сообщили о распространении нового вируса, который разносят клещи. Заболели 60 человек, 7 умерли.

Китайские ученые заявили об опасности еще одной инфекции, которая может угрожать человеческой популяции. Речь о так называемом вирусе SFTS, источником заражения которым называют клещей. Дальше он разносится уже между людьми при тесном контакте.

Как сообщает китайское издание Global Times, на сегодняшний день SFTS локализуется в основном в восточных областях страны. В первую очередь в провинции Цзянсу (столица — Нанкин) на побережье Желтого моря. Именно там новый вирус был за последнее время диагностирован у 37 человек. Еще 23 больных найдены в соседней провинции Аньхой.

Полное название этого вируса — тяжелая лихорадка с синдромом тромбоцитопении (Severe fever with thrombocytopenia syndrome). Тромбоцитопения — это недостаток тромбоцитов в крови, который сопровождается проблемами с остановкой кровотечений.

Впервые этот вирус был выявлен еще в 2009 году. По свидетельству женщины, переболевшей SFTS, она чувствовала лихорадку и сильно кашляла. Анализы показывали низкий уровень лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Другие симптомы болезни — рвота, диарея, отказ органов.

По некоторым данным, кроме человека, клещи могут заражать SFTS и других млекопитающих — ежей, мышей, котов и прочих.

Китайские врачи говорят, что пока основной источник распространения инфекции — укусы клещей. Однако потенциально она может передаваться и от человека к человеку — через кровь или слизистые отделения. Причин для паники из-за возможности массового заражения, по их словам, нет, пока люди проявляют осторожность в обращении с SFTS.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161999/
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