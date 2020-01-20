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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Адвокат заявил, что в деле «все перевернуто с ног на голову»

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев начал изучать материалы уголовного дела по событиям в Кой-Таше. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, он изучил только первый том. «Пока до экспертиз мы не дошли. Но я могу уже сейчас сказать, что все перевернуто с ног на голову. В действиях моего подзащитного нет состава преступления. Следствие проведено очень небрежно и поверхностно. Ни по одному эпизоду Алмазбек Атамбаев себя виновным не признает», — отметил Сергей Слесарев.

Бывшего главу государства подозревают в организации массовых беспорядков, убийстве, захвате заложников, незаконном обороте оружия, угрозе или насилии в отношении представителя власти и воспрепятствовании следствию УК КР.

МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Противостояние Алмазбека Атамбаева и его сторонников с правоохранителями 7-8 августа на территории резиденции бывшего президента зарегистрировано в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР. Следствие длилось полгода.

По предварительным данным, по делу проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141026/
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