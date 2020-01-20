Аэропорт Ашхабада поставил мировой рекорд

Международный аэропорт Ашхабада имеет самую большую трехмерную кровлю, изготовленную из алюминия. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на «Академию мировых рекордов» (World Record Academy).

Международная организация ранее присудила аэропорту рекорд как самому большому зданию в виде птицы. Объект выполнен в виде сокола с самым широким размахом крыльев.

Напомним, международный аэропорт Ашхабада построили в 2016 году. Ранее его внесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое крупное изображение гелей — традиционного орнамента туркменского ковра. Сертификат вручили на церемонии открытия аэропорта.

Фото из интернета. Международный аэропорт Ашхабада