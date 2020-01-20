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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Иски Матраимовых против СМИ. Их интересы защищает новый адвокат — Канатбек Азиз

В Свердловском районном суде Бишкека начался судебный процесс по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» — и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

У семьи Матраимовых новый адвокат — бывший заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии Канатбек Азиз. На предварительных слушаниях интересы истцов защищали четыре юриста — Мадина Ниязова, Лейла Байдаева, Татьяна Карыжинская и Оксана Жданова. Вместо последней в дело вступил новый защитник. 

Отметим, 16 января стало известно, что Канатбек Азиз освобожден от должности заместителя председателя ВАК. Он ранее работал в секретариате парламентской фракции «Ата Мекен». Однако уволился, когда баллотировался в омбудсмены страны. Канатбек Азиз оказывал юридическую поддержку Омурбеку Текебаеву. 

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140987/
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