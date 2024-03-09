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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Журналистка Kaktus.media выплатила 100 тысяч сомов по иску «Вечернего Бишкека»

Журналистка Kaktus.media выплатила компенсацию в 100 тысяч сомов по иску «Вечернего Бишкека». Об этом сообщили в редакции.

Ранее Kaktus.media объявил сбор средств (краудфандинг) для выплат по иску «Вечернего Бишкека». Журналистка Диля Юсупова должна 100 тысяч сомов, ОФ «ПроМедиа Плюс» (учредитель Kaktus.media) — 500 тысяч сомов.

Редакция обещала отчитаться о поступивших средствах для покрытия иска. Благодаря многим неравнодушным людям удалось собрать средства для выплаты всего за несколько дней.

Kaktus.media

Отмечается, что с помощью кошелька «О!Деньги» на счет поступило более 15 тысяч сомов, Optima Bank — свыше 55 тысяч сомов, Demir Bank — 48,5 тысячи сомов. Лично в руки передали $200 и 10 тысяч сомов.

Всего редакция собрала более 146 тысяч сомов.

После получения 100 тысяч сомов журналистка Диля Юсупова выплатила сумму иска 100 тысяч сомов и пошлину суда 700 сомов.

Kaktus.media

Остальные собранные средства перечислят в ОФ «ПроМедиа Плюс» для выплаты 500 тысяч сомов.

Поводом для иска стала публикация сайта о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и увольнении сотрудников. В ЗАО посчитали, что в статье даны неверные сведения о закрытии издания и его банкротстве. Компания требовала опровержения. Изначально сумма иска составляла 50 миллионов сомов.

Реквизиты Дили Юсуповой (Родионовой):

  • Optima Bank (карта): 4169 5853 5056 7680 (Сергей Родионов);
  • Demir Bank (расчетный счет): 1180000034792793;
  • «О!Деньги»: 0700909382.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288594/
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