В 2019 году 81 судья получил дисциплинарное взыскание

Совет судей уточнил данные Верховного суда по обращениям в дисциплинарную комиссию и внес корректировки. Согласно им, 81 судья получил взыскание, 53 — предупреждения и 21 — замечания.

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Напомним, в 2019 году дисциплинарная комиссия при Совете судей рассмотрела 863 обращения. По ее данным, 456 из них возвращены. На стадии рассмотрения находится еще 135 жалоб.

Сегодня стало известно, что уволена судья Ошского горсуда Айнура Сулайманова. Она изменила санкцию на домашний арест члену ОПГ по прозвищу Казак, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней. Он также подозревается в организации нападения на родственника экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева.