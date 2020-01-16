Конец внутреннему конфликту: сменился региональный директор радио «Азаттык»

Хамид Исмаилов назначен региональным директором радио «Азаттык». Как пишет на своей странице в Facebook казахстанский журналист Асем Токаева, теперь гражданским активистам в Казахстане и за рубежом, которые активно мониторят казахскую редакцию РСЕ/РС, есть к кому обращаться с требованием начать реформу в кризисной редакции, положить конец непотизму и предательству миссии, избавиться от пропагандистов и на основании открытого конкурса набрать профессионалов.
Хамид Исмаилов ранее возглавлял центральноазиатские редакции в Би-би-си.
Теперь он будет курировать пять центральноазиатских редакций РСЕ/РС.
Внутренний конфликт помимо казахстанской произошел и в кыргызстанской редакции «Азаттыка». Известный журналист Бермет Букашева сообщала, что ее программу без каких-либо объяснений закрыли. С ней не продлили контракт на работу тоже без объяснения причин. «Меня выжили из «Азаттыка», — призналась она. На предвзятое отношение жаловалась и другая журналистка — Эльнура Алканова. Обе покинули «Азаттык».
Асем Токаева считает, что новому региональному директору Хамиду Исмаилову потребуется время, потому что разгребать придется во всех пяти центральноазиатских редакциях. По ее данным, нынешнему президенту Радио Свобода Джейми Флаю понадобилось пять месяцев, чтобы назначить нового регионального директора по Центральной Азии по результатам трудного конкурса.