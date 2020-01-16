Конец внутреннему конфликту: сменился региональный директор радио «Азаттык»

Хамид Исмаилов назначен региональным директором радио «Азаттык». Как пишет на своей странице в Facebook казахстанский журналист Асем Токаева, теперь гражданским активистам в Казахстане и за рубежом, которые активно мониторят казахскую редакцию РСЕ/РС, есть к кому обращаться с требованием начать реформу в кризисной редакции, положить конец непотизму и предательству миссии, избавиться от пропагандистов и на основании открытого конкурса набрать профессионалов.

Хамид Исмаилов ранее возглавлял центральноазиатские редакции в Би-би-си.

Теперь он будет курировать пять центральноазиатских редакций РСЕ/РС.

Внутренний конфликт помимо казахстанской произошел и в кыргызстанской редакции «Азаттыка». Известный журналист Бермет Букашева сообщала, что ее программу без каких-либо объяснений закрыли. С ней не продлили контракт на работу тоже без объяснения причин. «Меня выжили из «Азаттыка», — призналась она. На предвзятое отношение жаловалась и другая журналистка — Эльнура Алканова. Обе покинули «Азаттык».