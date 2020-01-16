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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 января снег. Температура воздуха ожидается −1 градус. День увеличился до 9 часов 23 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
  • в Федерации триатлона Кыргызской Республики и ресурсном центре «Ботанический сад» состоятся интересные лекции.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Токтогула, Гоголя;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Мичурина, Жибек Жолу, Байтика Баатыра, бульвара Эркиндик, переулок Александровский;
  • 9.00-13.00 — улица Панфилова, 239, 241;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Керимбекова, Фатьянова, Пожарского, Минина, Горького, Манаса, Боконбаева, Кулатова, переулок Белинского;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Чортекова, Кереге-Тоо, Тулпар-Таш, Ак-Кайын, Куюкова);
  • 10.00-17.00 — улицы Ибраимова, 31/1, 32, 34, Боконбаева;
  • 11.00.13.00 — отрезки улиц Набережной, Ереванской;
  • 12.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3, 3а, 4, 4а;
  • 13.00-17.00 — улица Орозбекова, 112, 114.

Памятные даты

Крушение «Боинга-747» в поселке Дачи Су

24.kg
Фото 24.kg. 13 января 2018 года на месте крушения открыли памятник

16 января 2017 года потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, разрушено несколько десятков домов.

Турецкая сторона выплатила компенсации пострадавшим и семьям погибших.

13 января 2018 года на месте крушения открыли памятник.

Всемирный день The Beatles

Отмечается с 2001 года решением ЮНЕСКО. 16 января 1957-го в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился Ринго Старр.

Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания».

16 января 1964-го журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Бексултан Жакиев

Родился 16 января 1936 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, народный писатель Кыргызстана, драматург, кинодраматург, профессор.

из интернета
Фото из интернета. Бексултан Жакиев
С 1963 по 1968 год — внештатный редактор студии «Кыргызфильм», затем до 1972-го — главный редактор Главного управления кино­фикации и кинопроката Министерства культуры Киргизской ССР и с 1972 по 1975 год — главный редактор Госкино Киргизской ССР.

В 1959-м его первая многоактная пьеса «Судьба отца» получила премию на респуб­ликанском конкурсе.

Известен как кинодраматург. Автор рассказов и повестей.

Перевел на кыргызский язык пьесы Самуила Але­шина «Палата», Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» и другие.

Бексултан Жакиев — хорошо знающий специфику кино писатель. Им отредакти­рованы десятки сценариев документальных и художественных фильмов. Он автор сценариев фильмов «Мурас» («Наследие», 1969) Толомуша Океева и «Сказ об искусстве» (1974) Геннадия Ба­зарова.

Умер Герой Советского Союза Павел Свечников

Родился 9 января 1925 года в селе Кызыл-Туу. Сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

из интернета
Фото из интернета. Павел Свечников
В 1943 году призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны, воевал наводчиком орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 47-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии сержант Павел Свечников удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 16 января 1944 года умер от полученных в боях ранений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140582/
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