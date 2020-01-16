В Бишкеке 16 января снег. Температура воздуха ожидается −1 градус. День увеличился до 9 часов 23 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- в Федерации триатлона Кыргызской Республики и ресурсном центре «Ботанический сад» состоятся интересные лекции.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Токтогула, Гоголя;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Мичурина, Жибек Жолу, Байтика Баатыра, бульвара Эркиндик, переулок Александровский;
- 9.00-13.00 — улица Панфилова, 239, 241;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Керимбекова, Фатьянова, Пожарского, Минина, Горького, Манаса, Боконбаева, Кулатова, переулок Белинского;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Чортекова, Кереге-Тоо, Тулпар-Таш, Ак-Кайын, Куюкова);
- 10.00-17.00 — улицы Ибраимова, 31/1, 32, 34, Боконбаева;
- 11.00.13.00 — отрезки улиц Набережной, Ереванской;
- 12.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3, 3а, 4, 4а;
- 13.00-17.00 — улица Орозбекова, 112, 114.
Памятные даты
Крушение «Боинга-747» в поселке Дачи Су
16 января 2017 года потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, разрушено несколько десятков домов.
Турецкая сторона выплатила компенсации пострадавшим и семьям погибших.
13 января 2018 года на месте крушения открыли памятник.
Всемирный день The Beatles
Отмечается с 2001 года решением ЮНЕСКО. 16 января 1957-го в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился Ринго Старр.
Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания».
16 января 1964-го журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.
The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Бексултан Жакиев
Родился 16 января 1936 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, народный писатель Кыргызстана, драматург, кинодраматург, профессор.
В 1959-м его первая многоактная пьеса «Судьба отца» получила премию на республиканском конкурсе.
Известен как кинодраматург. Автор рассказов и повестей.
Перевел на кыргызский язык пьесы Самуила Алешина «Палата», Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» и другие.
Бексултан Жакиев — хорошо знающий специфику кино писатель. Им отредактированы десятки сценариев документальных и художественных фильмов. Он автор сценариев фильмов «Мурас» («Наследие», 1969) Толомуша Океева и «Сказ об искусстве» (1974) Геннадия Базарова.
Умер Герой Советского Союза Павел Свечников
Родился 9 января 1925 года в селе Кызыл-Туу. Сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии сержант Павел Свечников удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 16 января 1944 года умер от полученных в боях ранений.