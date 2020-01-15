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Общество

Цифра дня. 1,2 миллиона запросов поступило на сервис Carcheck за три месяца

С момента запуска сервиса Carcheck в октябре 2019-го обработали 1 миллион 275,3 тысячи запросов. Такие данные приводит Государственная регистрационная служба.

Напомним, что сервис позволяет получить актуальную информацию об автомобиле. В частности, предоставляет сведения о статусе авто в части ограничений (в залоге или аресте), наличии неуплаченных штрафов за нарушения ПДД, некоторых технических характеристиках.

Для проверки достаточно ввести госномер авто на portal.srs.kg в разделе «Транспорт», далее Carcheck.

Вторым по популярности портала госуслуг ГРС стал сервис проверки штрафов. За прошлый год на него поступило 1 миллион 104,1 тысячи запросов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140507/
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