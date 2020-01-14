Фигурантам дела об освобождении Азиза Батукаева продлили меру пресечения

Обвиняемым в незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева продлили меру пресечения. Об этом сообщила адвокат Алия Турумбекова.

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По ее словам, такое решение принято на выездном заседании суда. Срок рассмотрения уголовного дела также продлили.

«В ходе судебного заседания я заявляла отвод прокурору Данияру Келдибаеву. Он вручал уведомление о подозрении моей подзащитной Индире Джолдубаевой. Считаю, при его участии дело будет рассмотрено необъективно. Однако судья Эмиль Каипов отклонил мое прошение, заявив, что оно необоснованное. Заседание отложено в связи с моей болезнью до 16 января», — сказала Алия Турумбекова.

Мера пресечения фигурантам уголовного дела продлена до 15 марта.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.