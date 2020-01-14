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Общество

Погранслужба: Скопления грузовых машин у КПП «Ак-Тилек-автодорожный» нет

Все пункты пропуска на границе с Казахстаном работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Сегодня возле пункта пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» на 14.30 в очереди перед КПП находились 12 грузовых автомашин, которые следуют в Казахстан. К 16.30 число машин уменьшилось до 10.

С кыргызской стороны ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля нет, отметили в ГПС.

Пограничники Кыргызстана проверяют документы на право пересечения госграницы и осматривают транспорт на наличие запрещенных к перемещению наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ.

В ГПС КР уточнили, что дополнительным проверкам грузовые транспортные средства подвергаются со стороны представителей Комитета по доходам Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140430/
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